Первый пакистанский мультфильм «Стекловуд» претендует на премию «Оскар»

Фото: Кадр из мультфильма "Стеклодув"

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Режиссер Усман Риаз скетчи для картины начал делать еще десять лет назад.

Первый полнометражный рисованный мультфильм из Пакистана «Стеклодув» попал в список номинантов на премию «Оскар». Его выдвижение может быть политическим шагом с целью привлечь внимание мирового сообщества к этой стране. Об этом сообщают «Известия».

Анимационный фильм «Стеклодув» является режиссерским дебютом музыканта Усмана Риаза. Одним из продюсеров ленты стал член Испанской киноакадемии и продюсер анимационных фильмов — лауреатов премии «Гойя» Мануэль Кристобаль.

Первые скетчи для картины Риаз начал делать еще десять лет назад. Автор с детства увлекался рисованной анимацией, благодаря чему смог попасть на студию Ghibli. Ветераны вдохновили Риаза на создание собственного проекта.

Риаз считает преимуществом отсутствие развитой киноиндустрии в Пакистане и мер господдержки для поощрения таких проектов. По его словам, если нет правил, то нет и ограничений. Он в 2016 году собрал 116 тысяч долларов с помощью краудфандинга и создал в городе Карачи собственную студию Mano Animations. Наименование ей Риаз дал в честь своего кота.

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«Стеклодув» рассказывает об отношениях внутри семьи на фоне приближающейся войны. Риаз старался передать в своем мультфильме неуверенность и тревогу, в которых он провел детство в Пакистане. Автор описывает свой проект как антивоенный, показывающий, что жизнь такая же прекрасная и хрупкая, как стекло. При этом в анимационной истории не раскрывается, где именно происходит действие. Однако зарубежные критики уверены: в мультфильме представлен Пакистан.

Авторы материала предполагают, что картина изначально, возможно, не была ориентирована на внутренний рынок. Сначала «Стеклодув» Риаз представил на международных площадках и только потом показал пакистанцам. Кроме того, отмечается, что международные премии, особенно «Оскар» политизированы.

«Выдвижение „Стеклодува“ на кинофестиваль вполне вероятно является политическим шагом и преследует конкретные цели — привлечь внимание мирового сообщества, получить финансирование или включить страну в международные гуманитарные проекты», — говорится в публикации.

Пакистан таким образом может напомнить о себе и своих проблемах в отношениях с Индией на фоне интереса общественности к конфликту на Ближнем Востоке. В частности, напоминают авторы, индо-пакистанский конфликт длится уже десятилетия. Хотя он заморожен, но иногда происходят столкновения.

Страна сможет и усилить присутствие Запада на своей территории. Допускается, что Пакистан рассчитывает на поддержку США, но ему в этом случае важно не подорвать отношения с Китаем. Все-таки Пекин включил Исламбад в экономические проекты и международно-транспортную систему.

Еще одной мотивацией для продвижения на экраны Пакистана может быть создание своего положительного образа за рубежом.

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