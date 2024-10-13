«Лежат в больнице»: что ели в столовой школы отравившиеся ученики на Камчатке

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Больше десяти детей госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции.

Ученики одной из школ в Камчатском крае, которые попали в больницу с отравлением, ели блинчики с ветчиной и рыбные пельмени. Об этом рассказала мать одной из пострадавших Анастасия в беседе с 5-tv.ru.

«Ели утром, сказали, в четверг блинчики с ветчиной, а в обед, получается, в пятницу пельмени рыбные. В четверг как бы мало об этом еще говорили, а в пятницу уже конкретно схватило у половины школы», — поделилась она.

Как сообщила женщина, среди симптомов у детей отмечались резкие боли в животе, рвота, диарея и высокая температура. После отравления Анастасия вызвала для дочери бригаду скорой помощи. Врачи рассказали, что желудок ребенка находится в тяжелейшем состоянии. Однако госпитализировать школьницу не стали в связи с отсутствием мест в больнице.

Врачи в итоге дали рекомендации по лечению, но дочери Анастасии лучше не стало. Тогда женщина обратилась с ребенком в медучреждение. В результате девочку положили.

Причем, подчеркнула Анастасия, в больнице не было горячей воды, а туалеты не работали. Проблему решили лишь после того, как прокуратура на Камчатке провела проверку.

«У нас шесть — семь человек из класса лежат в больнице, из параллельных (классов. — Прим. ред.) тоже лежат. Кого-то даже в город отвезли в тяжелейшем состоянии», — подчеркнула женщина.

О массовом отравлении в городе Елизово школьников стало известно накануне, 12 октября. На недомогание пожаловались ученики первых, седьмых восьмых и девятых классов из одного образовательного учреждения. По предварительный информации, 11 детей находятся в больнице с признаками острой кишечной инфекции, еще несколько несовершеннолетних получаются амбулаторное лечение.

Специалисты отобрали образцы пищи и микробиологические смывы в пищеблоке. Краевая прокуратура начала проверку организации питания в школе, ведомство проконтролирует результаты доследственной проверки, которую проводит региональное СУ СКР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной массового отравления школьников на Камчатке стала сальмонелла, которую сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в продуктах питания.