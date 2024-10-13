Родила сама? Татьяна Брухунова опубликовала доказательство второй беременности

Фото: 5-tv.ru

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О появлении на свет дочери знаменитости общественность неожиданно узнала в марте.

Супруга юмориста Евгения Петросяна — интернет-знаменитость Татьяна Брухунова — в день рождения дочери Матильды, 13 октября, решила поставить точку в бесконечных догадках общественности, кто же родил малышку. Татьяна в социальной сети опубликовала фото, где предстала беременной.

«Год назад в нашу жизнь пришла Матильда! И как только я взглянула на тебя — я поразилась, как же я люблю тебя, хоть и видела впервые», — подчеркнула молодая супруга народного артиста РСФСР.

О появлении в семье Матильды Татьяна объявила в марте. Многие были шокированы новостью, ведь девочка не выглядела новорожденной. Тем более что до этого знаменитость не выложила ни одной фотографии, намекающей на беременность. Интернет-пользователи заподозрили жену Петросяна во лжи, так как все указывало на то, что она воспользовалась услугами суррогатной матери.

«Если я не сливаю свои беременные фото, это не значит, что их нет. Может, вам еще анализы показать?!» — спорила с хейтерами в течение года Брухунова.

У известной семьи также есть маленький сын Ваган. Он появился на свет 13 марта 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брухунова оставила детей с Петросяном и сбежала на край света.

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