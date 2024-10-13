«По-октябрьски сурово»: прогноз погоды на следующую неделю в Москве

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Придется ли утепляться жителям столицы?

В Москве и области на следующей неделе — с 14 по 20 октября — ожидается дождь с мокрым снегом, а в ближайшие дни атмосферное давление будет падать. Жителям столицы, похоже, уже нужно утепляться. Подробнее о погоде на неделю — в материале 5-tv.ru.

На пороге больших перемен

Суровая погода ожидается уже на следующей неделе. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире федерального телеканала. По его словам, воскресенье, 13 октября, — заключительный день «без камней с неба». Сегодня погода будет определяться западной периферией антициклона. Ожидается пасмурная погода как в столице, так и Подмосковье.

«Температура сегодня в Москве не выше плюс шести — плюс девяти, а по области плюс пять — плюс 10 (градусов. — Прим. ред.). Атмосферное давление при этом будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба», — сказал Тишковец.

На следующей неделе начнутся осадки в разной фазе: дождь вперемешку с мокрым снегом. Температура при этом обрушится до низких значений.

«Мы стоим на пороге больших перемен. Следующая неделя удивит не по-октябрьски суровой, по-осеннему суровой погодой. Мало того, вижу все больше и больше вероятность того, что в результате похолодания и осадки любимого характера будут где-то вперемешку идти с мокрым снегом», — подчеркнул синоптик.

Так, на следующей неделе в ночные часы ожидается температура от плюс одного до плюс шести градусов. Днем же прогнозируется, как рассказал Тишковец в беседе с РИА Новости, в Москве от плюс двух до плюс пяти градусов, а в области — плюс один — плюс шесть градусов.

«В понедельник (14 октября. — Прим. ред.) небо будет хмуриться, в светлое время суток в Москве начнутся дожди, переходящие в мокрый снегопад с кратковременным формированием временного снежного покрова толщиной 0,2 — 0,6 сантиметров, который, впрочем, будет таять», — добавил он.

До среды, 16 октября, в регионе будет держаться по-осеннему ненастная и холодная погода. За трое суток в Москве может выпасть до 13 миллиметров осадков. А вот во второй половине недели погода уже наладится.

«К следующим выходным станет солнечно, осадки маловероятны, по ночам ноль — плюс пять, днем потеплеет до плюс семи — плюс 12 градусов», — сообщил Тишковец.

Прогноз погоды на следующую неделю

Согласно данным Гидрометцентра России, днем 13 октября ожидается облачная погода с прояснениями. По области прогнозируется местами небольшой дождь. Температура такая: от плюс восьми до плюс 10 градусов.

Ветер юго-восточный, до 12 метров в секунду, а местами порывы будут со скоростью до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметров ртутного столба.

Ночью прогнозируется температура от плюс двух до плюс четырех градусов. Облачно, небольшие, местами умеренные осадки — дождь и мокрый снег.

В понедельник, 14 октября, от плюс трех до пяти градусов. Ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом. Ветер будет юго-восточный, до 12 метров в секунду. Давление составит уже 749 миллиметров ртутного столба.

В ночное время с понедельника на вторник прогнозируется аналогичная погода: до плюс пяти градусов, а также облачно, дождь и мокрый снег.

Во вторник, 15 октября температура воздуха составит от плюс семи до плюс девяти градусов. Прогнозируется облачность и небольшой дождь. Ветер в этот день будет юго-западный, до 11 метров в секунду. Атмосферное давление: 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью будет от плюс одного до плюс шести градусов. Облачно, местами небольшие осадки.

Среду, 16 октября, москвичам обещают погоду облачную, но без осадков. Температура воздуха составит от плюс пяти до плюс десяти градусов. Ветер северный, до восьми метров в секунду. Атмосферное давление в этот день начнет расти и составит 752 миллиметров ртутного столба.

Ночью подкрадется низкая температура: от минус двух до плюс трех градусов. Переменную облачность и без осадков обещают в Москве в это время суток.

В четверг, 17 октября, будет от плюс четырех до плюс девяти градусов. Облачно, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный со скоростью до минус семи метров в секунду.

В ночное время с четверга на пятницу прогнозируется температура от минус трех до плюс двух градусов. Погода ожидается облачная и небольшими осадками, которые будут появляться временами.

В пятницу, 18 октября, в столице ожидается облачная и без осадков погода. Температура воздуха в этот день составит от плюс пяти до плюс десяти градусов. Ветер прогнозируется слабый. Ночью почти такая же будет погода, температура составит от нуля до пяти градусов.

Выходные на следующей неделе обещают быть более приятными, чем рабочие дни. В субботу, 19 октября, температура ожидается от семи до 12 градусов тепла. Облачность будет иметь место быть, но осадки не прогнозируются.

При этом Gismeteo передает, что в воскресенье, 20 октября, ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура прогнозируется от плюс пяти до плюс девяти градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Москву надвигается циклон «Хельма» с мокрым снегом и дождем. В ближайшее время температура воздуха понизится и будет опережать климатическую норму.