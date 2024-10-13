Бросила семью: Афанасьев раскрыл подробности отношений с четвертой женой

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Супруга моложе артиста почти на 40 лет.

Четвертая жена народного артиста РФ Валерия Афанасьева — Наталия Позднякова — ушла из семьи ради него. Об этом актер рассказал во время передачи на одном из федеральных каналов.

По его словам, знакомство с его будущей супругой произошло... На полу в театре во время спектакля. Когда Афанасьев повернул голову, он встретился взглядом с Поздняковой, между ними сразу же зародилась симпатия.

Долгое время артисты просто общались и не собирались предпринимать никаких действий, чтобы быть вместе. Ведь на то время женщина состояла в браке и воспитывала ребенка.

Ради Афанасьева она хотела бросить своего мужа, который обо всем этом узнал и присылал актеру неприятные сообщения с целью задеть и обидеть его. Например, он упоминал разницу в возрасте, поскольку Позднякова младше Афанасьева почти на 40 лет.

Потом мужчина попытался настоять на встрече с актером, но Афанасьев отказался. Мол, пусть Позднякова сама выберет, с кем ей быть. И она выбрала Афанасьева, с которым официально зарегистрировала отношения в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Валерий Афанасьев винит себя в смерти третьей жены.