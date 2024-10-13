Под Краснодаром погибла медсестра при обрушении перекрытия в интернате

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Более двух сотен человек эвакуировали из здания.

Медсестра погибла при обрушении межэтажного перекрытия в здании Кореновского психоневрологического интерната в Краснодарском крае. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, в результате обрушения перекрытия 206 человек эвакуировали в соседний корпус, включая восьмерых сотрудников. При этом обращений за медпомощью не поступало.

Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обрушение случилось на площади порядка 100 квадратных метров. Сейчас специалисты устанавливают причину обрушения, а также личность погибшей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве рабочий погиб при обрушении здания в ходе демонтажных работ. Трагедия произошла на Косинской улице, 9, строение 21 в районе Вешняки. По факту гибели человека правоохранители организовали процессуальную проверку для установки обстоятельств случившегося. Ее ход контролирует прокуратура Восточного административного округа.