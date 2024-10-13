В Приморье сгорел приют для животных, погибли три собаки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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На этот же приют недавно напал медведь, который растерзал порядка 30 питомцев.

В Лучегорске Приморского края произошел пожар в приюте для животных. В результате инцидента погибли три собаки. Об этом рассказала 5-tv.ru директор организации Ольга.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; Личный Архив Ольги; 5-tv.ru

По ее словам, в этот момент в помещении находились трое животных, которые отходили от наркоза после стерилизации. Огонь не успел распространиться по остальным объектам, и те собаки, которые жили в будках и вольерах, выжили.

«Только вечером сделали операцию, они после наркоза отходили, и вот такое произошло. Они там задохнулись и, соответственно, погибли», — сказала директор.

Помимо этого, в здании сгорело почти все имущество. Холодильники, подаренные вещи и корма от неравнодушных людей, сделавших пожертвование после нападения медведя на приют — тогда погибли 30 собак.

Директор не исключает, что поджог не был случайностью, а намеренным действием.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Петербурге сгорел мини-приют для животных. На 60 квадратных метрах проживали почти 70 животных.