«Был влюблен в меня»: Проклова рассказала о романтических отношениях с Мироновым

Фото: Рухмалев Евгений/ТАСС

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Актриса призналась — несмотря на чувства коллеги, стать его женой она бы не смогла.

Актриса Елена Проклова рассказала о романтических отношениях с коллегой Андреем Мироновым. С ним она вместе снималась в фильме «Будьте моим мужем». Режиссер картины Алла Сурикова рассказывала, что по химии между артистами в кадре сразу поняла — их связывают не только дружеские отношения.

«Нашлись всякие актрисы и писательницы, рассказавшие на телевидении о моих отношениях с Андреем Мироновым. Да, я нравилась ему. Можно сказать, что он был сильно в меня влюблен», — призналась знаменитость в интервью «Мосленте».

Однако бросаться в омут с головой в отношения с Мироновым Проклова не спешила. И даже замуж за него она выходить не думала, ведь ей казалось, что им не удалось бы сохранить отношения — быт мог бы поглотить их.

«Замуж за него я бы не пошла. Одно дело — романтические отношения, другое — брак. На мой взгляд, у Андрея не было качеств, необходимых для того, чтобы стать верным мужем и прекрасным семьянином», — добавила актриса.

Вместе с тем Проклова призналась — вообще замуж она никогда не стремилась и не рвалась. Ценила свою свободу и партнера.

«Всегда была внутренне свободным человеком, который ценит свою независимость и не претендует на свободу другого человека. Я нравилась мужчинам еще потому, что никого из них не удерживала и ни за кого не боролась», — подытожила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем увлеклась Елена Проклова.