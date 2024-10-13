«Береги смолоду»: Мерзликин призвал учиться правильному ведению соцсетей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Pavel Bednyakov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актер убежден — интернет-платформы могут как помочь человеку, так и заметно подпортить жизнь, если не фильтровать публикуемый контент.

Правильно и грамотно вести социальные сети в нынешнее время очень важно, ведь странички там — это визитная карточка человека. Об этом знаменитый российский актер Андрей Мерзликин заявил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«Очень важно. Сейчас это, в первую очередь, твое публичное расположение, твоя жизнь в соцпространстве — это практически твоя визитная карточка. Этому нужно учиться, это одно из проявлений твоей культуры. Это тоже пространство, где можно говорить о культуре. И правильно эту страницу вести. Через нее можно говорить о себе, своем мировоззрении, позиции», — отметил знаменитость на мероприятии журнала «ОК!» в рамках международного кинофестиваля зрительского кино «КиноБраво».

По мнению Мерзликина, в учебных заведениях уже не помешало бы ввести урок по ведению социальных сетей, чтобы подростки перестали относиться к ним, как к баловству или развлечению.

«Соцсети нужно в школе уже преподавать, чтоб не относились к этому просто какое-то баловство. Это проявление времени, но через этот мосток ты прокладываешь мосток в будущее. Береги соцстраничку смолоду», — подытожил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какими трудностями столкнулся Андрей Мерзликин во время воспитания детей.