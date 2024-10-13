Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Желание США рассорить нас с соседями дало обратный эффект.

Российский полюс притяжения на формирующейся новой политической карте мира выходит, собственно, за границы государства. Он охватывает как минимум постсоветское пространство и шире — весь «Русский мир».

В этом году наша страна председательствует и в БРИКС, и в СНГ. Москва использует каждую возможность для консультаций с партнерами и выстраивания общей стратегии, и они у нас чувствуют себя как дома.

Вот, например, премьер-министр Армении Никол Пашинян перед официальными встречами устроил себе велопрогулку по набережным, как он обычно делает в Ереване, а потом оживленно беседовал с президентом Азербайджана.

Москва объединяет: все страны СНГ также приглашены на саммит БРИКС в Казань. Несмотря на санкции, вводимые Западом, проверенные веками соседи лишь наращивают объемы торговли внутри объединения. На будущий год договорились вместе отпраздновать 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Нашей общей Победы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что через две недели в Казани стартует саммит БРИКС.