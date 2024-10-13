Европа угасает: уровень поддержки Украины неуклонно падает со стороны ЕС и США

Фото, видео: 5-tv.ru

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Союзники Киева решили заняться своими внутренними проблемами, которых назрело уже немало.

После западных санкций объемы продаж нефти и газа снизились, но не рухнули, как мечтали на Западе. Мы нашли новые источники средств для бюджета и новые рынки сбыта. А вот что там, прежде всего в Европе, куда шел основной поток углеводородов? Глава «Газпрома», выступая на газовом форуме в Петербурге, охарактеризовал подобное поведение «энергетическим самоубийством» Европы.

Его слова подтверждает статистика: цены на газ с введением санкций против России выросли вдвое, в среднем, на электроэнергию втрое. При этом наблюдается хроническое падение спроса на электроэнергию, в год минус 2-3%, что говорит о постепенном угасании производств.

«За последние два десятилетия экономический рост в Европе стал заметно медленнее, чем в Китае и США. Производительность ЕС падает по сравнению с нашими конкурентами. Европейские компании платят за энергетику в два-три раза больше, чем в США, а за природный газ аж в четыре-пять раз больше», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгры прямо упрекают руководство ЕС в лицемерии. По бумагам — отказались от российской нефти, а на деле закупают через Индию, например. Отказались от трубопроводного газа из РФ, но закупают сжиженный. Обещают Киев принять в Евросоюз, но не уточняют когда.

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Это вдохновляет президента Украины Владимира Зеленского выдвигать безумные идеи по принуждению России к миру, ради чего он затеял недельный евровояж. Вообще-то он должен был встретиться с президентом США Джо Байденом, но тот на «свидание» в Европу не прилетел. А у остальных, кто принимал киевского вожака, как заметил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин, сил на принуждение России к чему-либо нет. Подробности — в его репортаже.

Зеленский — как еще одна жертва урагана «Милтон». Идеальный шторм, чтобы сократить помощь Киеву. Вместо обещанного «Рамштайна» с участием Байдена самому пришлось «галопом по европам». Самый настоящий марафон отчаяния — всего за сутки Лондон, Париж, Рим и Берлин. С непременной остановкой в Ватикане — может, хотя бы тут небеса сжалятся.

«У меня складывается впечатление, что европейские лидеры просто пытаются сохранять вид заинтересованности к Зеленскому, ведь в США уже поняли полную провальность Украины», — комментирует глава общественной организации «Национальное равенство» Тьери Валетта.

На Даунинг Стрит от украинского гостя отворачивается даже кот Ларри, знаменитый крысолов демонстративно покидает резиденцию британского премьера, едва Зеленский ступает на порог.

Рукопожатия с ним, может быть, еще и крепкие, но поддержка Запада заметно ослабевает. И даже на альянс напрасные молитвы — по итогам трехсторонки с участием генсека НАТО удары вглубь России вновь отвергнуты.

«Я понимаю, о чем просит Зеленский, но, с другой стороны, он тоже признает, что для обеспечения победы нужно обсуждать более широкие темы, а не разрешение на конкретное вооружение», — говорит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Тем же днем с протянутой рукой в Париж, но и здесь его поджидал в известном смысле караул — хоть и почетный. Только этот оркестр и добавлял хоть какой-то значимости визиту. Да, Макрон подыгрывал, привычно раздувая щеки и распуская руки.

«Мы продолжаем выполнять обязательства так же, как и в предыдущие месяцы. Это касается как оборонительного вооружения, так и обучения солдат ВСУ», — рассказывает президент Франции Эммануэль Макрон.

Во французском парламенте этот оптимизм вряд ли бы разделили. В этот же самый момент там шло настоящее сражение исключительно за бюджет на будущий год: с историческим дефицитом и многомиллиардной дырой. Жесткие сокращения в здравоохранении, удар по пенсионерам. Если Киеву что-то и сулит, то по явно по остаточному принципу.

«Ситуация для киевского режима сегодня действительно сложная, и все средства используются, чтобы попытаться ограничить ущерб, потому что, объективно говоря, ВСУ больше не в состоянии продолжать эту войну», — комментирует французский политолог, философ Эммануэль Леруа.

В Германии такое же патовое положение и бюджетный кризис. Но официальный Берлин все равно не жалеет сил и средств даже на сам визит Зеленского. Согнали две тысячи полицейских, остановили движение прилегающих к правительственному кварталу веток метро. Не удивительно, что Зеленскому в этот день далеко не все были рады.

С такой охотой немцы не охраняют даже своего канцлера. Не иначе «священная корова» в городе. Но если что и стоило бы защищать в эти дни, так это сам мир от настоящей агонии Киева. Отчаянный забег по континенту — то ли с мирным планом, то ли с планом дальнейшей войны. Одной рукой они готовятся к зимней кампании, Шольц обещает еще больше военной помощи.

«В июне состоится еще одна конференция по мирному урегулированию на Украине, и, как ты говоришь, Россия должна принять в ней участие», — говорит федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Хотя ведь еще недавно Зеленский намеревался завершить конфликт до Нового года, теперь переносит сроки на 2025 год. То он заявляет, что второго мирного саммита в ноябре не будет, то вновь указывает на его подготовку. Вместо многополярного мира самая что ни на есть «биполярочка».

«Все уже видят, что это начало конца, и когда все закончится и будет решено с мирным урегулированием, где окажется Зеленский? Не думаю, что в лучшем месте», — рассказывает профессор политологии Массачусетского университета Сассман Джеральд.

По итогам римских переговоров с Джорджией Мелони выясняется о подготовке еще одной конференции — буквально следом в июле хотят уже говорить о восстановлении Украины. Вот только не уточнили, предполагает ли это окончание войны. Одно ясно: для самого Зеленского, похоже, это и правда «последняя» гастроль.

Издание Politico раскрыло все секретные просьбы, поступившие от него к союзникам: дорога в НАТО, защита неба западным ПВО, поставки германских Taurus и право на удары по России. Шансы на удовлетворение всего этого, по мнению близкого к европейским элитам издания, если не равно нулю, то стремятся именно к нему по итогам этого блицтурне.

«Все больше и больше европейских государств не хотят принимать дальнейшего участия в этой войне, понимая бессмысленность этого финансирования, и поэтому отказываются от него», — комментирует немецкий политолог Айке Хамер.

Вот и аргументы, с которыми президент США Джо Байден сначала отменил свое участие в «Рамштайне», а затем и вовсе аннулировал само мероприятие, выглядят довольно слабыми, он даже не послал никого взамен себя, как это бывает обычно.

Куда логичнее предположить, что и в отношениях с американской администрацией в преддверии выборов для Киева наступило резкое похолодание, если не сказать «политическая зима».