Россия сверстала бюджет на три года без оглядки на «замороженные» на Западе активы

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Опора сделана на собственное производство.

В попытке удержать киевский режим на плаву, ЕС придумал как передать Украине кредит в 35 миллиардов евро, сделав деньги из воздуха. Их возьмут под залог российских активов, которые будут заморожены на 20 лет.

Такой грабеж среди белого дня. В Москве все это прекрасно осознают и на «разморозку» не рассчитывают. Бюджет на грядущие три года сверстан без оглядки на эти активы, с опорой на собственное производство.

На этой неделе состоялся запуск нескольких знаковых объектов. Так в Тольятти с конвейера сошла первая «Лада» бизнес-класса. «Ауру» представили летом на Петербургском экономическом форуме, ее протестировал лично президент. Ожидается, что чиновники наконец-то пересядут на отечественные авто, как уже планировали не раз, но все отнекивались, мол машин нет такого класса. Теперь нет отговорок.

Не менее знаковым стал пуск первой российской серийной газовой турбины повышенной мощности. До этого мы закупали подобные силовые машины у немецкого Siemens. Теперь такой необходимости нет. Новые технологии и новые производства - основа развития страны, подчеркнул президент:

«Это ключ к созданию квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест, к росту доходов российских семей, престижа рабочих и инженерных профессий. Это возможность для миллионов людей, в том числе молодых людей, молодежи, реализовать себя, найти свое призвание».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что используя замороженные активы России, ЕС лишает свои банки дохода.