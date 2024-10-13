При поддержке Запада: Украина готовит провокации с применением химоружия

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jan Woitas

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В то же время союзники Киева поставляют ВСУ боеприпасы, напичканные токсичным гексахлорэтаном.

Российская аэроразведка увеличивает глубину работы наших беспилотников. На этой неделе внимание операторов привлекла батарея американской системы Patriot, две пусковые установки, радиолокационная станция, пункт управления огнем в полях за Днепром.

Причем даже не потрудились как-то маскироваться, рассчитывали, что тут, примерно в 200 километрах от фронта, их никто не заметит. Причем радар Patriot не видел наш разведывательный дрон, а пусковые установки не смогли нейтрализовать запущенные по ним «Искандеры». В результате пункт управления и как минимум одна пусковая установка уничтожены.

Российские ракетчики и ВКС продолжают наносить и групповые удары по объектам обороны Украины, в том числе с привлечением гиперзвуковых «Кинжалов». Бьют по цехам производства и местам хранения боеприпасов. В Кривом Роге что-то так сдетонировало, что сейсмостанции в Европе зафиксировали небольшое землетрясение.

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Терпя провалы на поле боя, киевские формирования перешли в наступление на дипломатическом фронте. В исполкоме организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Германия, США, Британия и Украина выступили с синхронными обвинениями нашей страны в использовании химического оружия.

Особенно старались британцы, которые даже ввели дополнительные санкции против наших войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) — запретят бойцам въезд в Британию. Сомневаюсь, впрочем, что кто-то из них туда собирался. Но тут важен сам демарш.

Тем более с осени прошлого года Россия исключена из исполкома ОЗХО. Регион «Восточная Европа» — в ней представлены теперь Украина, Польша и Литва. В общем, методы понятны и не новы.

Доказательств, разумеется, никаких, те же британцы требуют от ОЗХО разъяснить сообщения о якобы неоднократных нарушениях конвенции со стороны российских войск. Классическое «хайли-лайкли».

А чтобы ОЗХО было сговорчивее, Лондон перечислил более 600 тысяч фунтов дополнительных взносов для работы организации в Сирии и на Украине. Мы ни на что не намекаем, однако…

Обвинения в использовании химоружия — это один из любимых западных приемов. Один раз это прокатило, когда Ираку приписали оружие массового поражения. Помните пробирку Пауэлла? И тогда страну разбомбили. Сирию попытались обвинить, но уже безуспешно. Теперь по старой памяти отрабатывают тот же сценарий против России. При этом ОЗХО игнорирует те многочисленные факты с датами, именами и фамилиями, которые приводит РФ о применении Украиной химического оружия. В том числе западного производства.

«11 августа в городе Суджа Курской области украинскими бандформированиями были использованы 155-мм кассетные боеприпасы DM-105, в результате пострадали более 20 человек», — сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

155-мм кассетные боеприпасы DM-105, как мы понимаем из названия и калибра, они же не украинские, они немецкие. Напичканы гексахлорэтаном, с конца 90-х его компоненты признаны особо токсичными. Поражают центральную нервную систему, органы дыхания, печень, почки. Такие снаряды должны были быть изъяты из арсеналов. Может, их и изъяли, но, как мы видим, не утилизированы и теперь передают Украине.