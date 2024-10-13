Словно фильм-катастрофа: люди врассыпную убегали от летящей цистерны в Грозном

Летящая от взрыва цистерна в Грозном сносила все на своем пути

Фото, видео: Боршигова Таисия/ТАСС; 5-tv.ru

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Предварительно, пожар начался на АЗС из-за нарушения техники безопасности при перекачке топлива.

Начнем с ЧП в Грозном. Сегодня там на проспекте Мохамеда Али, одном из центральных в чеченской столице, произошел взрыв на автозаправке. По предварительным данным загорелась цистерна с газом и после взрыва ее с невероятной силой отбросило на сотни метров. Прямо в жилую застройку. Обнаружена тела четырех погибших, среди них двое детей, которые случайно оказались на пути летящей емкости. Мурад Магомедов работает на месте трагедии.

Погибли четыре человека. Еще пятеро получили ожоги и травмы. Такой огненный фонтан поднялся на заправке в Грозном за мгновение до взрыва. Через секунду все вокруг взлетает на воздух. Слышны крики. Люди в панике бегут.

«Там один бачок взорвался с той заправки. Была большая ударная волна. Фасады зданий пострадали», — говорит очевидец происшествия Зураб.

Взрыв цистерны до основания уничтожил заправку в Грозном. Полностью сгорели припаркованные тут машины, вот что осталось от грузовика — только пара колес и стальная рама.

Ударная волна такой силы, что многотонная цистерна с газом словно пуля вылетела с АЗС. На этих кадрах видно, как люди после взрыва пытаются убежать от летящей прямо на них горящей бочки.

Цистерна насмерть сбила мать и двух ее детей. После, раскаленная емкость раздавила припаркованную машину и врезалась в жилой дом.

«От давления газа. Горят как ракета. Он сразу загорается. Не взрывается. Он долго видимо горел», — рассказывает еще один очевидец.

Жертв и пострадавших могло быть в разы больше.

«Это очень оживление место, люди бывают тут, единственная заправка с метаном», — слова очевидца.

Сгорело все в радиусе пятидесяти метров. После первого хлопка и возгорания, люди разбежались и тем самым спаслись. По предварительным данным, пожар начался на АЗС из-за нарушения техники безопасности при перекачке топлива.

«Сегодня в 14:50 на пост диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о пожаре по адресу: город Грозный, улица Восточная объездная. Ранг пожара 1БИС», — рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по ЧР Рустам Арсанукаев.

Сам пожар удалось быстро потушить. Сейчас на месте происшествия работают не только пожарные, но и следователи, криминалисты, и специалисты ответственных структур. Возбуждено уголовное дело.