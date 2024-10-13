Hyundai обмотало вокруг дерева: жесткое ДТП с участием Porsche в Екатеринбурге

Жесткая авария произошла с участием Hyundai и Porsche в Екатеринбурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; из открытых источников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чудом после столкновения никто не погиб.

Экстренные службы работают на месте серьезной аварии с участием элитного Porsche и Hyundai Sonata в центре Екатеринбурга.

Предварительно, пострадали двое, находившиеся в корейском автомобиле. От удара Hyundai отлетел в дерево, практически обмотав его вокруг.

Как уточнили в региональном ГИБДД, в больницу доставлены пять человек. Предварительная причина аварии - один из автомобилей не уступил дорогу при повороте налево.

По факту произошедшего назначена проверка.