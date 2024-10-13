«Будем тусоваться и веселиться»: Джаред Лето рассказал, когда выступит в России

Фото: www.globallookpress.com/Mirko Fava/Tsck

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Знаменитый актер и певец признался, что очень скучает по стране и ждет встречи с россиянами на их родине.

Актер и музыкант Джаред Лето рассказал, когда приедет в Россию и выступит перед россиянами. Заявление он сделал во время концерта в столице Сербии Белграде со своей группой 30 Seconds To Mars. Видео с выступления опубликовал Telegram-канал «РАМУЗЫКА».

«Вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть», — сказал артист.

Он добавил, что очень скучает по российскому зрителю, поэтому после поинтересовался, много ли на концерте в Сербии россиян. Выяснилось, что граждан РФ собралось больше, чем сербов. Его это приятно удивило и порадовало.

Джаред Лето известен благодаря рок-группе 30 Seconds to Mars. Позже знаменитый музыкант решил развиваться и в киноиндустрии. Как актер Лето прославился по ролям в картинах «Господин Никто», «Дом Gucci» и «Далласский клуб покупателей».

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