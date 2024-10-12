Фото, видео: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Под завалами может находиться еще один человек, идут его поиски.

В Москве рабочий погиб при обрушении здания в ходе демонтажных работ. Как сообщил источник 5-tv.ru, трагедия произошла на Косинской улице, 9, строение 21 в районе Вешняки.

Уточняется, что под завалами может находиться еще один рабочий, его сейчас ищут. Работы по демонтажу на объекте ведет ООО «Конструктив СД».

В столичной прокуратуре сообщили, что в результате частичного обрушения конструкции здания в ходе демонтажных работ погиб рабочий 1992 года рождения. На месте происшествия идет разбор завала.

По факту гибели человека проводится процессуальная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход проверки контролирует прокуратура Восточного административного округа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате обрушения грунта на Моховском угольном разрезе в Кемеровской области пострадали два человека, которые работали там в момент происшествия.