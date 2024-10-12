Заразная любовь: почему не стоит целовать своих собак и кошек

Фото: www.globallookpress.com/Mauricio Alvarado

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тактильное проявление нежности к питомцу может обернуться проблемами со здоровьем.

Многие люди настолько любят своих домашних животных, что готовы спать с ними в одной постели, нежно обнимать и делиться с ними своей едой. Поцелуи — не исключение. Однако важно помнить, что такие нежности могут обернуться проблемами со здоровьем. Об этом в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказал дерматовенеролог Роман Иванов.

По его словам, многие думают, что слюна собаки более «стерильная», чем человеческая, но это миф.

«В слюне кошек и собак содержится большое количество бактерий, многие из которых действительно не наносят вреда здоровому человеку. Но если его иммунитет снижается, то бактерии могут спровоцировать серьезную инфекцию. Кроме того, в слюне могут быть яйца паразитов и аллергены», — заявил врач.

По словам эксперта, от питомца можно подхватить даже бешенство. Как всем известно, это заболевание поражает центральную нервную систему.

Также можно подхватить стригущий лишай или чесотку. В этом случае достаточно даже просто погладить или почесать питомца.

Что касается паразитов, то они тоже могут стать «бонусом» поцелуев с питомцами. Это заболевание поражает нервную систему, сердце, печень, селезенку и глаза. Врач предупредил, что токсоплазмоз (паразитарное заболевание) у взрослых протекает бессимптомно, у детей приводит к повышенной температуре. Однако опаснее всего он для беременных женщин.

«У них он может стать причиной замершей беременности, выкидыша, тяжелых аномалий развития плода», — заключил Иванов.

По его словам, снизить риски возможно только в том случае, если проводить плановый осмотр питомца у ветеринара и следить, чтобы он не контактировал с бродячими соплеменниками.

«Чтобы получить позитивные эмоции при игре с питомцем, вовсе не обязательно целовать животное или спать с ним на одной подушке. Достаточно просто погладить его или, например, подержать на коленях», — заключил врач.

Ранее 5-tv.ru писал, почему не стоит заказывать корма для животных онлайн.