Тайна раскрыта: исследователи нашли настоящую могилу Христофора Колумба

Фото: www.globallookpress.com/Movementway

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Более 500 лет историки спорили о том, где захоронен известный мореплаватель.

Группа ученых нашла настоящее место захоронения известного мореплавателя Христофора Колумба. Над разгадкой этой тайны исследователи бились более 500 лет. Что известно об этой находке — рассказало издание Daily Mail.

Результат экспертизы были представлены 11 октября. Символично, что произошло это накануне важной даты — открытия Нового Света, которое произошло 12 октября 1492 года.

Известно, что на протяжении 20 лет ученые сравнивали биоматериалы, взятые у потомков Колумба с ДНК человеческих костей, которые были обнаружены в Испании в Севильском соборе.

Сложность с выяснением местонахождения останков мореплавателя связана с тем, что после смерти его перезахоранивали несколько раз в разных местах.

Некоторые исследователи были убеждены, что кости Колумба находятся в Доминиканской республике, после чего начались масштабные поиски.

Среди других вариантов рассматривался также и Севильский собор, однако долгое время у ученых не было доступа к могиле. Только в 2003 году судмедэксперты смогли получить разрешение на процедуру от властей Испании и католической церкви.

Однако какие-либо результаты удалось получить лишь спустя десятилетия, так как в те годы ДНК-экспертиза была несовершенна. Результаты просто-напросто могли быть неточными и далеки от реальности, поскольку можно было проанализировать лишь очень ограниченный объем информации.

Наконец-то специалисты теперь смогут ответить в ближайшее время на еще один интересующий многих вопрос: какой же национальности был Колумб? Бытует версия, что мореплаватель был итальянцем, другие уверены, что он был испанцем или шотландцем. Некоторые и вовсе убеждены, что Колумб — поляк. Результат этого исследования будет опубликован уже в ближайшее время.

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