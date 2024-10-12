Потасовка века: блогер Литвин сцепился с Бастой во время футбольного матча

Блогер Литвин подрался с Бастой на стадионе во время матча Медиалиги

Фото: www.globallookpress.com/Dmitry Golubovich

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Что стало причиной конфликта?

Основатель команды Lit Energy — блогер Михаил Литвин подрался с фанатом и сцепился с рэпером Бастой во время игры между любительскими командами Lit Energy — «СКА Ростов» на стадионе «Москвич». Об этом сообщает «Спорт-Экспресса».

Один из болельщиков во время матча выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Блогер рассвирепел, подбежал к трибуне, запрыгнул на нее и сцепился с фанатом.

На этом инцидент мог бы быть исчерпан, поскольку блогера от трибуны быстро оттащила охрана, однако в потасовку решил вмешаться владелец команды «СКА Ростов», рэпер Баста.

По словам исполнителя, болельщики Литвина первыми начали выкрикивать оскорбления, а фанаты «СКА Ростов» лишь подхватили эстафету. На это Литвин заявил, что все равно «не будет пропускать эту тему».

Глава Медиалиги Николай Осипов заявил, что поведение Литвина было недопустимым.

«То, что я видел, — этого вполне достаточно, чтобы говорить о долгосрочной дисквалификации Литвина. Дисквалификация может быть больше, чем до конца сезона», — сообщил изданию Осипов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Баста сделал неожиданное признание о себе.