Муж нашел другую, а детей раздал подругам: трагедия умершей в 41 год Микаэлы Дроздовской

Фото: © РИА Новости/Галина Кмит

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Яркая артистка так и не увидела, как выросли ее дочери. Почему она ушла из жизни так рано?

Для многих в памяти она осталась красавицей с печальными глазами — яркой актрисой, которая могла бы исполнить огромное количество прекрасных ролей. Однако судьба очень часто распоряжается с людьми иначе. В самом расцвете сил талантливая артистка, мама двоих чудесных девочек и жена верного супруга погибла в результате несчастного случая.

Дочь актрисы Микаэлы Дроздовской Ника. Фото: © РИА Новости/Галина Кмит

Микаэла Дроздовская прославилась благодаря фильму Юрия Егорова «Добровольцы» — в картине она сыграла роль Тани, юной выпускницы школы. Без памяти героиня влюбилась в летчика и до последнего ждала его с войны, несмотря на все трудности и невзгоды. Актриса быстро полюбилась зрителям: она была очень красивой и обаятельной. Многие пророчили ей потрясающую карьеру. И все складывалось по-настоящему волшебно: успех всегда преследовал артистку.

Только вот ужасное стечение обстоятельств слишком рано оборвало жизнь талантливой звезды. О том, что случилось с Микаэлой Дроздовской, почему муж знаменитости отказался от воспитания родных дочерей и какую память они хранят о маме, читайте в материале 5-tv.ru.

Все впереди

Девочка с необычным именем родилась весной 1937 года — вся ее жизнь и была похожа на волшебный весенний день. Родители никакого отношения к искусству не имели, только вот юную Микаэлу всегда тянуло к театру. В самом начале своего пути она была уверена, что станет актрисой. Никогда ничего не стеснялась и не боялась, была искренним и общительным ребенком, которого воспитывали любящие и заботливые родители.

В детстве маленькая Мика разыгрывала домашние спектакли, нередко участвовала в школьной самодеятельности. Когда пришло время поступать в университет — сомнений не было. Подала Дроздовская документы во ВГИК и ни разу в своей жизни не пожалела. В учебном заведении, самом сердце прекрасного, очаровала начинающая артистка и преподавателей, и однокурсников. Словно к магниту, к ней всегда тянулись окружающие.

Кинодебют очаровательной звезды состоялся в 1955 году в картине «За витриной универмага» — Микаэла исполнила роль продавщицы Юли, милой и в чем-то даже наивной девушки. После выхода картины в свет Дроздовскую начали одолевать поклонники, только вот артистка стремилась сконцентрироваться на учебе и карьере. В 1957 году на экраны вышла «Ленинградская симфония» с участием Мики, а 1958-м сразу две ленты — «Атаман Кодр» и знаменитый фильм «Добровольцы».

Любимая работа

В роли царя Иоанна Грозного - Заслуженный артист РСФСР Аркадий Толбузин, в роли царицы - актриса Микаэла Дроздовская. Фото: РИА Новости/Александр Чепрунов

После окончания института юную звезду пригласили служить в Театр киноактера. Но и съемки актриса не оставляла. В 1960-х годах она работала над такими запоминающимися лентами, как «Семь нянек» и «Дайте жалобную книгу!», «До свиданья, мальчики!», «Гори, гори, моя звезда». Пускай после начальных впечатляющих ролей в картинах режиссеры почему-то приглашали сниматься Дроздовскую лишь в эпизодах, в каждую свою героиню она старалась вложить нечто особенное — именно поэтому артистка так запоминалась.

«С одной стороны, ее творческая судьба сложилась удачно. Мама снялась в таких популярных картинах, как „За витриной универмага“, „Добровольцы“, „Мимино“. Она снималась много, но сказать, что мама полностью реализовалась, нельзя. Ее внешность не очень подходила к тому времени. Она была несовременная для советского кино женщина. Предполагаю, что если бы она не погибла, она бы нашла свое кино», — делилась с argumenti.ru дочка актрисы, Дарья Дроздовская.

Очень везло, безусловно, Микаэле и в театре — чего только стоит роль Царицы в пьесе Булгакова «Иван Васильевич». Примеряла на себя драматические образы артистка в постановках режиссера Александра Орлова. Кроме того, Дроздовская стала актрисой дубляжа. Ее звонким и светлым голосом говорили французские девушки.

Разумеется, порой не обходилось и без печалей. Артистку беспокоила некоторая творческая неудовлетворенность — ей часто казалось, что она играет мало и совсем скоро лишиться предложений. Вероятно, именно поэтому она так охотно бралась за новые проекты.

Счастливая семейная жизнь

И все было хорошо не только в профессиональной сфере — искренне любила Мика помимо работы и верного мужа, Вадима Смоленского. Первый брак Микаэлы был мимолетным, со студентом архитектурного института они быстро расстались, а вот второй оказался очень счастливым.

Избранник работал врачом-кардиологом и был старше артистки, только разница в возрасте нисколько не смущала пару. Близкому человеку звезда подарила двух прекрасных дочерей — в 1966-м родилась на свет Ника, а в 1970-м Даша.

Она, конечно, уделяла девочкам время, только вот манило актрису на съемочную площадку. По воспоминаниям наследниц, мама для них всегда была волшебной принцессой, которую охранял верный рыцарь.

«Вращавшийся вокруг мамы праздник был частью и его жизни. И в ней отец был счастлив. Восторг и восхищение, с которыми я и Ника относились к маме, шли от отца. Он очень любил свою Микаэлу», — вспоминала Дарья Дроздовская.

Их дом был полон уюта, счастья и любви, семья в действительности жила в настоящей гармонии. Ослепительная звезда всегда окрыляла окружающих и вдохновляла их на прекрасное.

«Сколько себя помню, в доме всегда было полно гостей. К родителям приезжали родственники, друзья и коллеги из других городов, останавливались на несколько дней, а то и недель. После премьер в Доме кино и спектаклей в Театре киноактера к нам обязательно заваливались большой компанией, на дачу в Подмосковье тоже постоянно кто-то приезжал. Инициатором вечеринок, посиделок до утра с разговорами и песнями под гитару, конечно же, была мама. Вокруг нее вращался шумный круговорот друзей-знакомых и вся жизнь нашей семьи. Для меня мама была сказочной принцессой, Царевной Лебедью, Жар-Птицей. Я обмирала от восторга, наблюдая, как она укладывает волосы, подбирает украшения к платью, в котором вечером появится перед гостями, как смеется, как разговаривает», — рассказывала дочь артистки.

Гром посреди ясного неба

Кассин Евгений,Мастюков Валентин/ТАСС

В 1978 году летом Дроздовская озадачила близкую подругу актрису Аллу Будницкую внезапной просьбой — ни в коем случае не оставлять ее младшую дочку Дашу, если с ней вдруг что-нибудь случится.

И вот нагрянул страшный рок: спустя каких-то несколько месяцев актриса вместе со съемочной группой приехала в Северную Осетию снимать новый фильм. По страшному стечению обстоятельств, ненадолго 41-летняя артистка осталась одна. Замерзнув, она решила включить осветительные прожекторы.

Желание согреться стоило Микаэле жизни. Она задремала под одеялом, которое сползло на раскаленный прибор. Ткань долго тлела, и, когда вернулись коллеги знаменитости, Микаэла уже надышалась угарным газом и не приходила в себя. Съемочной группе пришлось выбить дверь, но поступивший в помещение воздух лишь раздул огонь, который в итоге охватил тело актрисы.

Ее экстренно эвакуировали в Москву, однако артистка получила несовместимые с жизнью ожоги. Так, 14 ноября 1978 года Микаэла Дроздовская ушла из жизни.

«Нам с Никой объяснили, что мама лежит в больнице, потому что серьезно заболела. В подробности, конечно, не посвящали. Мы жили в ожидании. Когда спустя неделю папа сказал, что ее больше нет, я сильно плакала, но ощущения безвозвратности потери не было. Восьмилетнему ребенку невозможно поверить, что мама никогда не вернется. На похороны папа меня не взял, и мертвой маму я не видела. Ника, которая старше на четыре года, была и на панихиде, и на кладбище, но ей, как и мне, все эти годы Микаэла снится только живой», — признавалась Дарья.

Новые семьи

Наследницы звезды — 12-летняя Ника и восьмилетняя Даша — остались жить с папой. Однако, на удивление, достаточно скоро мужчина встретил новую любовь. Елена, к несчастью, не смогла подружиться с девочками.

«Возможно, будь Лена постарше, поопытнее и помудрее, все сложилось бы иначе. А может быть, и нет. Ну, кто мог сравниться с мамой — сказочной царевной?» — задавалась вопросом Дарья, решившая пойти по маминым стопам и стать актрисой.

Было необходимо принять сложнейшее решение. На благо девочек их забрали от мачехи и родного отца — Нику забрала близкая подруга Дроздовской Софья Давыдова, а Дашу — Алла Будницкая. Новые семьи заботились о сестрах, однако, конечно, никогда не могли заменить им родной мамы, которая так внезапно и так скоропостижно ушла из жизни.