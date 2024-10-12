Дым и груды металла: что происходит на месте взрыва на АЗС в Грозном

На АЗС в Грозном взорвалась цистерна с газом

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ранее местные жители сообщали о серии хлопков, которые прогремели на заправке.

На автозаправочной станции в Грозном произошел взрыв цистерны с газом, в результате которой на заправке вспыхнул пожар. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«На проспекте Моххамеда Али произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в ведомстве.

Силой взрыва цистерну даже унесло во двор соседнего дома.

В распоряжении 5-tv.ru оказались с места ЧП. По нашим данным, возгорание уже потушили, сейчас спасатели разбирают завалы.

Кроме того, по предварительным данным 5-tv.ru, погибли четыре человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном взрыве, который прогремел на заправке в Махачкале 27 сентября. В результате произошедшего погибли 13 человек, включая троих несовершеннолетних.

Следователи не нашли на пепелище следов взрывных устройств, было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».