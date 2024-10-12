«Вечная тема»: Подкаминская заявила о необходимости беречь природу
Актриса Елена Подкаминская заявила о необходимости беречь природу
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Актриса призвала человечество начинать с себя — взять ответственность за свои действия.
Забота об окружающем мире имеет особое значение для актрисы Елены Подкаминской. Об этом звезда сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Говорит Земля!»
«Мне кажется, эта тема вечная. Не было такого времени, века, периода, года, дня, секунды, чтобы это было бы неактуально», — сказала актриса.
При это она подчеркнула, что в первую очередь она заботиться о «своем мире» — семье.
«Моя семья, мои дети, мой дом, атмосфера, состояние моих самых близких людей», — отметила актриса.
Также знаменитость отметила, что она не может заботиться обо всем, но каждый человек должен начинать с себя, и тогда что-то может измениться. Тем самым актриса призвала человечество ответственнее относиться к экологии и окружающему миру.
Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Подкаминская рассказала о пробуждении «шестого чувства». Она подчеркнула, что у нее проявились некие способности во время родов.