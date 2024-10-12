ВС РФ нанесли удары по обеспечивавшим работу ВПК Украины энергообъектам

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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О ходе спецоперации рассказали в Минобороны страны.

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Также сообщается, что удар был нанесен и по скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Российские силы наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ ударили по обеспечивавшим действия ВСУ объектам энергетики.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.