Фото: 5-tv.ru

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Основной доход страны связан со сталелитейной промышленностью.

Украинской экономике придет конец, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют Покровск (украинское название города Красноармейск). Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на исполнительного директора украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислава Зинченко.

По словам эксперта, украинская экономика не сможет пережить утрату такой территории, поскольку именно там расположены самые крупные месторождения угля, а без него сталелитейной и металлургической промышленности страны придет конец.

«Без сталелитейных заводов украинская экономика попросту умрет», — указано в статье издания.

Уточняется, что сталелитейная промышленность является очень важной частью налогового дохода и экспорта Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховная Рада одобрила повышение военного сбора с полутора до пяти процентов от зарплаты. Этот налог все украинцы платят, начиная с 2014 года. На Западе полагают, что из-за этого украинские власти могут столкнуться с гневом народа. Граждане опасаются, что якобы военные сборы могут быть попросту разворованы.