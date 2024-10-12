Вакцину от рака впервые испытают на одной категории пациентов
Гинцбург: первыми испытать новую вакцину от рака смогут пациенты с меланомой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Его введут заболевшим одним из самых агрессивных видов опухоли.
Вакцина от рака будет испытана на пациентах с меланомой. Об этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил в беседе с ТАСС.
«С меланомой просто технически легче работать. Она поверхностная, все видно. Казанский институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования на других моделях, в частности на мелкоклеточном раке легких, от которого в мире умирает порядка 1,2-1,3 миллиона человек», — объяснил эксперт.
Он также подчеркнул, что меланома — это один из самых распространенных видов злокачественных образований.
По словам Гинцбурга, массовых исследований этого препарата пока не планируют, поскольку он разрабатывается в индивидуальных пропорциях.
Над созданием вакцины работали несколько институтов: НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что как распознать рак легкого на ранней стадии. По словам специалиста, признаками этого тяжелого заболевания являются два легко различимых симптома.