Вакцину от рака впервые испытают на одной категории пациентов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Его введут заболевшим одним из самых агрессивных видов опухоли.

Вакцина от рака будет испытана на пациентах с меланомой. Об этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил в беседе с ТАСС.

«С меланомой просто технически легче работать. Она поверхностная, все видно. Казанский институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования на других моделях, в частности на мелкоклеточном раке легких, от которого в мире умирает порядка 1,2-1,3 миллиона человек», — объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что меланома — это один из самых распространенных видов злокачественных образований.

По словам Гинцбурга, массовых исследований этого препарата пока не планируют, поскольку он разрабатывается в индивидуальных пропорциях.

Над созданием вакцины работали несколько институтов: НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что как распознать рак легкого на ранней стадии. По словам специалиста, признаками этого тяжелого заболевания являются два легко различимых симптома.