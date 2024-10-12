Все сгорело дотла: кадры обстрела Шебекино боевиками ВСУ
Появились кадры обстрела Шебекино боевиками ВСУ
Фото, видео: 5-tv.ru
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Взрывная волна достигла такой силы, что из гаража на улицу выбросило кресло.
Днем 11 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по гражданским районам Белгородской области — на этот раз под огонь попал город Шебекино. Подробнее о последствиях атаки рассказал корреспондент «Известий» Владислав Харченко с места событий.
На жутких кадрах видны обуглившиеся хозяйственные постройки, которые разнесли украинские боевики. Можно понять, что все сгорело до тла, однако хозяева этих строений, которые живут в доме напротив, все же ходят по пепелищу в надежде, что уцелело хоть что-то. Взрывная водна была настолько сильной, что из сарая выбросило кресло.
По словам Харченко, на месте происшествия отработали саперы, однако передвигаться та все еще опасно: вокруг могут лежать кассетные суббоеприпасы типа «колокольчик».
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что под атакой ВСУ на Белгородскую область пострадали три мирных жителя.