«Это новый человек»: в жизни Игоря Николаева произошло важное событие

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Семья — самое ценное для артиста.

На днях в семье народного артиста РФ Игоря Николаева произошло важное событие. Его младшей дочери Веронике исполнилось девять лет. Об этом он рассказал 5-tv.ru на конкурсе «Музыкастинг» на «Новом Радио».

По словам музыканта, для него важен каждый день, который проходит в жизни его детей, а не только определенный случай в году.

«Я праздную каждый день этой девочки. Поэтому для меня очень интересно, как она растет, как она меняется, конечно. Как она становится взрослее, думает иначе, рассуждает иначе. Каждый раз это новый человек», — сказал артист.

Николаев испытывает те же самые эмоции, которые у него были, когда взрослела его старшая дочь Юлия. У нее тоже день рождения в октябре, но ей исполнилось уже 46 лет.

Певец признался, что не может не переживать за своих детей. Он хочет, чтобы они не сделали ошибок в жизни и были здоровы. Артист уверен, что эти чувства разделяют многие родители.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Николаев рассказал, как достичь успеха в музыке.