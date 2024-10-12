Три мирных жителя пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области

Фото: Стрингер/ТАСС

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Получившим ранения людям оказывается необходимая медицинская помощь.

В Белгородской области пострадали три мирных жителя после террористической атаки украинского дрона на село Устинка. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Село Устинка Белгородского района подверглось атаке беспилотника. Ранены три мирных жителя. Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода. У женщины и двоих мужчин диагностировали минно-взрывные травмы», — сказал губернатор.

Он также отметил, что, по информации специалистов, у всех пострадавших наблюдается состояние средней степени тяжести — сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, уточняются данные о последствиях атаки — на месте работают оперативные службы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина погиб в результате атаки ВСУ в Горловке.