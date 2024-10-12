При пожаре в жилом доме в Нефтеюганске погибли два человека

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Эвакуироваться успели 60 жильцов, из которых десять — дети.

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в Нефтеюганске погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, добавив, что 60 человек эвакуировали. Десять из них– это дети.

Пожар вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Там загорелась кровля, площадь пожара составляла 720 квадратных метров. Чтобы ликвидировать возгорание, пришлось задействовать 25 специалистов и восемь единиц техники. 60 жильцов эвакуировались. Двое — мужчина и женщина — выбраться из горящего здания не смогли. Их тела нашли спасатели.

Тушение пожара уже закончено, а для всех эвакуированных подготовили пункт временного размещения.

На днях житель Ростовской области случайно сжег 17 домов, пытаясь уничтожить осиное гнездо. По данным спасателей, пенсионер изначально собирался высадить саженцы, но затем увиделгнездо. Мужчина решил избавиться от насекомых, но не совсем гуманным путем — сжечь их. Гнездо загорелось, а вместе с ним сухая трава и дома соседей. Так как пламя и перекинулось на строения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека погибли при пожаре в «Доме-корабле» в Москве.