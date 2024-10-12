Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Разведывательный дрон ZALA поддерживает наших военных на авдеевском направлении.

Военнослужащие расчета разведывательного беспилотного летательного аппарата ZALA артиллерийского соединения группировки войск «Центр» навели огонь артиллерии на опорные пункты и технику ВСУ, осуществив огневую поддержку действий наступающих штурмовых подразделений на авдеевском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторы БПЛА ZALA обнаружили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на опорном пункте, замаскированном в лесистой местности. Военнослужащие передали координаты цели расчетам дальнобойной ствольной артиллерии и расчетам барражирующего боеприпаса «Ланцет», которые при постоянной корректировке с беспилотника оперативно нанесли удар и уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ.

Оперативное уничтожение выявленных целей позволяет вести наступательные действия штурмовым подразделениям, лишая противника возможности нанести удар по группам пехоты, продвигающихся по открытым участкам местности.

После выполнения задачи военнослужащие расчета производят необходимое техническое обслуживание беспилотников, заменяют аккумуляторную батарею, укладывают парашют и проверяют исправность видеокамеры и аппаратуры связи.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.