Попытка покушения, три погибших брата и побег: что известно о нападении на сотрудника Центра «Э»

Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь правоохранителей

Фото: 5-tv.ru

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Стрелявшие скрылись с места преступления, бросив свое авто в Северной Осетии.

В Ингушетии в районе Магасовского круга накануне вечером неизвестные открыли стрельбу по машине. В результате происшествия погибли три человека. Один из находившихся в авто — сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) — выжил. Что известно о нападении и жертвах трагедии — читайте в материале 5-tv.ru.

Нападение на машину сотрудника Центра «Э»

На автодороге на въезде в город Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились, в том числе сотрудники МВД по республике Ингушетии. Погиб один полицейский и двое гражданских.

СК России по Республике Ингушетия;5-tv.ru

По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия возбудили уголовное дело. Следователи и криминалисты уже приступили к действиям, направленным на выявление всех обстоятельств происшествия. Начался розыск нападавших.

Кто открыл стрельбу?

Предположительно, к стрельбе могут быть причастны баталхаджинцы — члены закрытого религиозного братства в Ингушетии. Эта тоталитарная секта, по данным из открытых источников, насчитывает десятки тысяч участников.

Побег в Северную Осетию

текст. 5-tv.ru

Стрелявшие в авто скрылись с места после совершенного, пересекли границу между Ингушетией и Осетией и сожгли транспорт. Пересечь границу им удалось из-за ликвидированного недавно поста между республикой и соседним регионом.

Что известно о погибших?

В результате нападения погибли трое. Сотрудник Центра «Э» выжил, несмотря на то, что, по предварительным данным, именно он был целью нападавших.

Все погибшие приходились двоюродными братьями сотруднику Центра «Э». Как отметил источник 5-tv.ru, он состоял в группе, расследовавшей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

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