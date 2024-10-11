Опубликовано фото сгоревшей машины, на которой скрылись стрелявшие в Ингушетии

Фото: 5-tv.ru

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Злоумышленники смогли пересечь границу между Ингушетией и Осетией.

Кадры сгоревшей машины, на которой скрылись стрелявшие в сотрудника Центра «Э», оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Машина, на которой передвигались стрелявшие в сотрудника ЦПЭ. 5-tv.ru

Неизвестные ранее открыли стрельбу в районе Магасовского круга Ингушетии. Как сообщил источник 5-tv.ru, вооруженные мужчины обстреляли машину сотрудника патрульной службы. Он и еще двое погибли от полученных ранений.

Источник сообщил, что целью стрелявших, предположительно, был сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ), который также находился в авто. Он выжил.

Известно также, что нападавшие скрылись в Осетии. Они бросили машину и сожгли ее.

Об обстрелянном авто известно, что оно частное и не бронированное. В настоящее время место происшествия оцеплено, сообщает корреспондент «Известий».

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места происшествия.