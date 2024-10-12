«Хочется развлечься»: Пригожин о скандальных вечеринках P. Diddy

Фото, видео: www.globallookpress.com/Photo Image Press; 5-tv.ru

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Продюсер заявил, что «на вечеринках куролесят все».

Российский продюсер Иосиф Пригожин не следит за новостями западного шоу-бизнеса и не знаком с историей скандала вокруг американского рэпера Шона Комбса, более известного под псевдонимом P. Diddy. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на конкурсе «Музыкастинг» на «Новом Радио», где он выступает в качестве члена жюри.

«Все на вечеринках что-то куролесят. Человек богатейший, с миллиардами. Ему, наверное, скучно жить, как-то хочется развлечься. Вот и ищут для себя какие-то формы извращения», — поразмышлял Пригожин.

При этом продюсер подчеркнул, что не особо следит за новостями западного шоу-бизнеса, ему интереснее то, что происходит в России.

«У меня нет времени на сплетни», — отметил Пригожин, заявив, что не был свидетелем происходящего на вечеринках американского продюсера.

В сентябре рэпера арестовали по подозрению вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Он также проводил так называемые «белые вечеринки» с участием главных голливудских звезд.

Предполагается, что развлечения длиной в несколько дней включали не только танцы, выпивку и наркотики, но и принуждение к сексу и насилие. Во время обыска в доме Комбса нашли запрещенные вещества, оружие и тысячу бутылок детского масла. Ему отказали в выходе из изолятора под залог в 50 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что P. Diddy пожаловался на плохое питание в американской тюрьме.