Суд в Курске арестовал семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления

Фото: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin

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Ранее еще двое их сослуживцев были арестованы за проникновение на территорию российского региона.

Курский суд арестовал семерых боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подозрению в совершении особо тяжких преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«Постановлениями суда они заключены под стражу. Постановления могут быть обжалованы», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Накануне под стражу заключили еще двоих украинских боевиков, которых подозревают в незаконном проникновении в Курскую область в начале августа и участии в боевых действиях на территории российского региона.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ удерживают около 40 человек в подвале школы-интерната в Судже.