«Набросился на автомобиль»: по затопленным улицам Флориды бродят крокодилы

После урагана «Милтон» на улицах и в домах Флориды появились крокодилы

Фото: www.globallookpress.com/Teera Noisakran

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Хищников выкинуло из привычной среды обитания в результате разрушительного урагана «Милтон».

После мощного урагана «Милтон» на улицах и в домах Флориды появились крокодилы. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

«Пока жители Флориды восстанавливаются после урагана „Милтон“, на затопленных улицах, во дворах и даже в своих домах они сталкиваются с неожиданными гостями. В четверг утром на видео попал крокодил, отдыхающий на крыльце дома в Тампе. Еще один набросился на колесо автомобиля, проезжавшего через затопленные воды в населенном пункте Норт-Форт-Майерс во время шторма», — указано в сообщении издания.

Отмечается, что эти хищники восприимчивы к падению атмосферного давления, которое происходит перед приближением урагана. Благодаря наводнению крокодилы получили возможность свободно перемещаться по американским улицам, поэтому местным жителям стоит соблюдать осторожность.

Во Флориде 7 октября объявили режим чрезвычайного положения в преддверии приближения урагана «Милтон», который по мощности достиг третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 16 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США ураган «Милтон» унес в открытое море мужчину на холодильнике.