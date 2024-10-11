Саратовский университет незаконно зачислил 600 иностранных студентов
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
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В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
Один из университетов города Саратов незаконно зачислял иностранных студентов на обучение на платной основе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета (СК) РФ.
«По предварительным данным, между высшим учебным заведением и коммерческой организацией в отсутствие необходимости был заключен договор по набору и направлению на обучение иностранных граждан на платной основе, в соответствии с которым в качестве вознаграждения за оказанные услуги данной организации перечислялось вознаграждение в размере 15% от ежегодной стоимости обучения каждого студента», — уточнили в Telegram-канале СК.
Уточняется, что сотрудники университета, личности которых пока не установлены, в период с 2016 по 2021 года составляли обезличенные платежные документы, по которым производилась оплата за неких иностранных граждан.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту произошедшего.
По информации прокуратуры региона, речь идет о Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова. Там также уточняется, что в период с 2016 по 2024 года по такой схеме в университет были незаконно зачислены 600 студентов-иностранцев.
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