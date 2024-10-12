«Травма на всю жизнь»: Погребняк поддержала Муцениеце, которая борется за детей

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Блогер призывает Прилучного пересмотреть свои намерения.

Блогер Мария Погребняк выразила недовольство по поводу намерения актера Павла Прилучного разлучить детей с их матерью Агатой Муцениеце. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Мария призывает Павла пересмотреть свое поведение и изменить отношение к матери своих сына Тимофея и дочери Мии. По мнению Погребняк, разлука с матерью может стать для ребят травмой на всю жизнь, и вряд ли после этого мальчик сможет подобающе относиться к детям.

«Говори своему сыну о том, какая у него замечательная мама, и поддерживай его в этой любви. Что бы ни происходило в твоей душе, ты должен понимать, что благополучие ребенка должно быть на первом месте. Не давай ненависти и обидам управлять своими действиями», — написала блогер.

Погребняк разделяет чувства Агаты Муцениеце как мать. Она надеется, что супруги придут к соглашению.

«Я восхищаюсь тем, как Агата справляется с этой ситуацией. Она демонстрирует мудрость и стойкость, хотя это очень трудно», — рассказала Мария.

Блогер отмечает, что в зоне ответственности родителей — сохранить психику ребят и избавить их от тревог. Ведь они также переживают за всю ситуацию. По словам Погребняк, у нее «разрывается сердце» от всего, что происходит.

В пример Мария привела своего экс-супруга Павла Погребняка. После развода между ними сохранились теплые отношения, Павел помогает семье финансово и много времени проводит с сыновьями. Мария считает, что он идеальный пример для других отцов.

Ранее 5-tv.ru писал, что четвертый сын Марии Погребняк купается в роскоши с рождения. Недавно Мария поздравила его с первым месяцем жизни.