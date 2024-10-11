Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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При этом около недели назад в Верховную раду внесли законопроект, обязующий 17-летних парней самостоятельно вставать на воинский учет.

Многие украинские старшеклассники, особенно юноши, уезжают за границу. С таким заявлением выступил министр образования Украины Оксен Лисовой, его цитирует издание «Страна.ua».

«Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Лисовой.

Вразрез со словами министра выступает тот факт, что только в начале октября в Верховную раду Украину внесли законопроект, который призван обязать всех 17-летних школьников самостоятельно вставать на воинский учет.

Президент* Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2022 года подписал указ о введении военного положения в стране и всеобщей мобилизации. Из страны запрещен выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинское правительство приостановило бронирование от мобилизации до 15 ноября.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.