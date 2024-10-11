«Сняла документальный фильм»: новые подробности о разводе Аффлека и Лопес

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos

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Актер пытается избежать слухов вокруг их разрыва. Но получится ли?

Голливудскому актеру Бену Аффлеку придется признать тот факт, что его бывшая супруга певица Джениффер Лопес будет рассказывать подробности их развода. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к знаменитостям.

По одной из версий, причиной размолвки, а после и окончательного расставания звездной пары стала любой Джей Ло к публичности, которую Аффлек считал чрезмерной. Однако, несмотря на то, что брак

«Бен знает, что она будет говорить о разрыве всегда, ведь она сняла альбомы и документальные фильмы об их отношениях», — признался инсайдер британскому таблоиду.

При этом утверждается, что Аффлек предполагал, что Лопес собирается рассказать всем про их личную жизнь, и он никогда не сможет от этого избавиться. Он не против того, чтобы Лопес справилась с этим публично, но есть моменты, которые Бен хотел бы оставить «при себе». Кстати, первый экс-супруг Джей Ло — Охани Ноа заявил, что полностью понимает Аффлека, ведь личную жизнь нужно держать подальше от глаз общественности.

Знаменитости встречались в начале нулевых. Отношения считались серьезными, однако до свадьбы дело тогда так и не дошло. После следовало расставание на целых 20 лет. Встретившись вновь, они расписались в 2022-м.

Однако долгожданный для поклонников союз просуществовал недолго. Лопес подала на развод в августе этого года. Несколькими месяцами ранее артисты перестали жить вместе, хотя, по слухам, продолжали общаться и видеться, вероятно, пытаясь вернуть нормальные отношения и сохранить семью.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дженнифер Лопес впервые прокомментировала разрыв с Беном Аффлеком.