Сваха Лана Ланская напала на съемочную группу «Известий»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Женщина вела себя довольно грубо и отобрала у продюсера микрофон.

Владелица брачного агентства «Счастливая семья» Лана Ланская (настоящее имя — Светлана Рожнова) напала на съемочную группу МИЦ «Известия» во время выполнения редакционного задания.

Журналисты готовили репортаж про брачные агентства для «Итоговой программы с Петром Марченко». Продюсер беседовала с героиней за столиком ресторана в ТРЦ «Океания» на Кутузовском проспекте. В один момент женщина внезапно взбесилась, отобрала у нее микрофон и начала нападать.

Ланская также в нецензурной форме общалась с продюсером, когда та в очередной раз вежливо попросила вернуть принадлежащую съемочной группе вещь.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, поскольку технику съемочной группе не вернули.

Лана Ланская позиционирует себя как сваха для миллионеров. Она предлагает разнообразные семинары, вебинары и консультации, направленные на поиск невест для состоятельных и влиятельных личностей.

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