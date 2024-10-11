История со счастливым концом: похищенный кенгуренок Крош вернулся к родителям

Фото, видео: Telegram/Ярославский зоопарк/yaroslavlzoo; 5-tv.ru

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После карантина в ветклинике детеныша доставили домой.

Похищенного из ярославского зоопарка кенгуренка Кроша вернули к родителям. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

«Пробыв на карантине в ветклинике зоопарка, пришло время возвращаться домой. Заботливые сотрудники погрузили Кроша в переноску и доставили в вольер к родителям», — уточнили в Telegram-канале зоопарка.

На опубликованных кадрах видно, как детеныш выходит из переноски, озирается по сторонам, а затем, увидел знакомые мордочки своих родителей, радостно скачет к ним.

Кенгуренок Крош пропал из зоопарка в Ярославской области 27 сентября. Позднее стало известно об исчезновении еще двух кенгурят, но уже из зоопарка в Калужской области.

Вечером 2 октября стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого в краже зверьков. Одного из кенгурят он успел продать в зоопарк, а второй, к несчастью, погиб.

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