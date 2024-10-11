Житель Ростовской области случайно сжег 17 домов, пытаясь уничтожить осиное гнездо

МЧС: мужчина сжег 17 домов в попытках избавиться от ос в Ростовской области

Фото: Telegram/МЧС России/mchs_official

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Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Мужчина случайно сжег 17 домов в Белокалитвинском районе Ростовской области, пытаясь избавиться от гнезда земляных ос. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, пенсионер изначально собирался высадить саженцы, но затем увидел осиное гнездо. Мужчина решил избавиться от насекомых, для этого он решил пойти негуманным путем — сжечь их. Гнездо загорелось, а вместе с ним сухая трава и дома соседей, так как пламя перекинулось на строения из-за поднявшегося ветра.

В МЧС РФ подытожили, что в итоге из-за действий пенсионера выгорело 17 строений. Сообщается, что мужчине теперь грозит уголовная ответственность.

Заокеанские соседи используют похожие методы борьбы с насекомыми. Так, этим летом американец попытался избавиться от паука, но в итоге сжег свой дом. А житель Калифорнии взял в руки паяльную лампу и направился к членистоногому, но победа оказалась за последним.

Ранее 5-tv.ru писал, как несколько недель назад в Ростовской области пришлось ввести режим ЧС из-за лесных пожаров.