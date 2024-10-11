«Я стал папой»: Николай Сердюков опубликовал трогательное фото с младенцем

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Instagram*/kolya_serdiukov; 5-tv.ru

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Что происходит в жизни возлюбленного ведущей Ксении Бородиной?

Дочери нового бойфренда телеведущей Ксении Бородиной — Николая Сердюкова — исполнилось шесть лет. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Блогер написал, что его дочь Николь — лучшее, что он сделал в своей жизни. Сердюков показал редкие семейные кадры, где наследница еще совсем новорожденная, и где уже подросла.

«Я стал папой. Это была любовь с первого взгляда. Я был первым, кто увидел тебя и услышал твой голос, хоть ты и была фиолетового цвета», — обратился он к дочери в соцсети.

Николай Сердюков с новорожденной дочерью Николь / Instagram*/kolya_serdiukov

Сердюков заверил, с появлением дочери его жизнь стала абсолютно другой.

«Прошло шесть лет, а я по-прежнему млею от того, когда ты говоришь: «Папочка, я тебя люблю», — написал блогер.

Николай показал видео, как они отметили с дочерью ее личный праздник. Блогер написал, что они отлично провели время.

Николь — дочь блогера от бывшей жены Алины Акиловой. К слову, Бородина знакома с его бывшей избранницей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина заговорила о свадьбе с Николаем Сердюковым. Она отметила, на торжество они пригласят группу «Руки Вверх».

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