«Цинизм обескураживает»: Израиль наносит удары по густонаселенным районам столицы Ливана

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От атак только за одну ночь погибли 22 мирных жителя Бейрута, еще 117 ранены.

ЦАХАЛ совершает наземные рейды, зачищая позиции «Хезболлы», а израильские ВВС продолжают активные бомбардировки Бейрута. За одну ночь там погибли 22 мирных жителя. Во время атаки также пострадали и миротворцы ООН, что уже вызвало осуждение со стороны практически всего мирового сообщества. О развитии ситуации на Ближнем востоке рассказал корреспондент «Известий» Максим Сироткин.

Центр ливанского Бейрута — в огне. Израильская авиация этой ночью нанесла ракетный удар по жилым кварталам. Часть одной из многоэтажек обрушилась. Соседние дома изрешетило осколками. Повсюду крики.

Уже известно о 22 погибших и 117 раненых, такие данные приводит Минздрав Ливана. Однако число жертв еще может увеличиться. Спасатели до сих продолжают разбирать завалы.

Воздушной атаке подверглось еще одно здание. По сообщениям местных телеканалов, оно использовалось членами «Хезболлы». Там, предположительно, находился глава спецслужбы «Хезболлы» Вафик Сафа. Именно он мог стать главной целью бомбардировки.

«Высокопоставленный представитель „Хезболлы“ Вафик Сафа выжил после ударов, нанесенных по центру Бейрута», — сообщил источник CNN.

В ливанской группировке также заявляют: все погибшие и раненые — это мирные жители. И отмечают: Израиль углубляет атаки — наземная операция, которую ЦАХАЛ развернул на юге, смещается к северу.

На ситуацию уже отреагировали в ООН. Так циничные обстрелы Израиля по мирным кварталам Ливана прокомментировал Василий Небензя:

«Цинизм этих атак обескураживает. Часть из них приходятся на густонаселенные районы Бейрута и других ливанских городов. Получается, что власти Западного Иерусалима не просто откровенно попирают принципы международного гуманитарного права, но и рассматривают потери среди гражданского населения как некий сопутствующий ущерб в духе «лес рубят, щепки летят», — заявил постоянный представитель РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН.

На юге Ливана при этом обстановка не менее накаленная. Накануне ЦАХАЛ там нанес удар по миротворческим силам ООН, которые в начале октября призвали стороны конфликта отказаться от эскалации. Эту атаку уже осудили десятки стран.

«Мы осуждаем нападение Израиля на временные силы Организации Объединенных Наций, дислоцированные в Ливане. Нападения Израиля на силы ООН после массовых убийств мирного населения в секторе Газа, на Западном берегу и в Ливане свидетельствует о том, что каждый его шаг остается безнаказанным», — заявили в МИД Турции.

В Белом доме пока на эти атаки не отреагировали. Зато Байден прокомментировал другой вопрос. Во время брифинга накануне один из журналистов поинтересовался у президента, что же именно ему сказал премьер-министр Израиля во время их недавней телефонной беседы. Ответ удивил.

«Мистер президент, что премьер-министра Нетаньяху говорил вам о своем плане по ответным действиям?» — спросили у американского лидера.

«Он приедет помогать с ураганом», — ответил Джо Байден.

По мнению экспертов, Штаты не просто так не реагируют на атаки на Ливан. Белому дому это выгодно.

«Они организовали брешь в коммуникациях противника, брешь в разведке. Так что теперь США видят, что это действительно возможность сократить численность „Хезболлы“ до такой степени, что она уже не сможет контролировать ливанское правительство. Поэтому они поощряют Израиль», — считает политолог, востоковед Низар Фарсах.

Все, чем может сейчас Ливан, это ответные атаки. За последние сутки «Хезболла» выпустила по Израилю около 200 ракет.