Путин впервые встретился с новым президентом Ирана: главные заявления

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Встреча прошла на полях международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде.

Внимание всего мира сегодня было приковано к Ашхабаду, где состоялся международный форум, итоги которого могут повлиять на устройство всего мирового порядка. Он собрал делегации из ключевых стран региона, и впервые на его полях состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с избранным в июле президентом Ирана — Масудом Пезешкианом. Что они обсуждали? И что еще вошло в программу рабочей поездки в Туркменистан? Об этом расскажет обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Встреча этих двух лидеров, — пожалуй, самое ожидаемое событие путинского визита в Ашхабад.

Первым на переговоры прибыл президент Ирана. Спустя некоторое время прибыл и президент России.

Владимир Путин направляется на переговоры со своим иранским коллегой. Это будет первый их разговор. И заранее стало известно, что разговор будет серьезный. Они обсудят не только двусторонние отношения, но и ситуацию на Ближнем Востоке.

И вот они жмут руки на фоне туркменского ковра. Наконец, познакомились и поговорили о главном.

«Отношения с Ираном носят для нас приоритетный характер. Мы активно работаем вместе на международной арене, и наши оценки происходящих событий в мире часто очень близки. Уверен, сегодня мы тоже об этом поговорим», — подчеркнул президент России Владимир Путин.

«Ситуация сейчас в регионе сложная. США и Европа не хотят, чтобы все утихло. Вместе с тем отношения между нашими странами искренние. И надо, чтобы они улучшались день за днем», — сказал президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Для улучшения отношений Путин пригласил иранского коллегу посетить Россию. Тот приглашение принял. Следующая личная встреча должна пройти в Казани на саммите БРИКС. Туда приедет рекордное количество мировых лидеров. И этого рекорда Запад, конечно, постарается не допустить.

«Опасается ли Россия, что перед началом встречи ее участников постараются отговорить?» — спросил Виктор Синеок у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Это однозначно будет, потому что постоянно на все страны оказывается давление с тем, чтобы помешать развитию отношений с нашей страной. Но дело в том, что все страны заинтересованы в развитии этой кооперации, потому что она в интересах всех народов. И мы именно предлагаем модель отношений, которая коренным образом отличается от той модели, которую предлагают страны так называемого коллективного Запада», — ответил Песков.

Так или иначе, сорвать саммит в Казани не удастся. Страны, подтвердившие свое участие, точно знают, к кому и зачем они едут.

Вот даже саммит в нейтральной Туркмении превратился во встречу единомышленников, хотя приурочен к 300-летию поэта и философа Махтумкули Фраги. Путин заметил: его строки знают не только туркмены.

«В годы Великой Отечественной войны письма на фронт туркменским бойцам их родные цитировали стихи поэта, старались ободрить воинов, вселить в них смелость и отвагу. Процитирую одну из этих фраз: «Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон», — сказал глава РФ.

Слова эти, сказанные сотни лет назад, актуальны и сейчас. Юбилей туркменского классика — повод поговорить не только о культуре. Форум в Ашхабаде задуман как площадка для обсуждения глобальных вопросов — экономических, политических. При этом принимающая сторона все время подчеркивает, что главный принцип ее внешней политики — это нейтралитет.

Но это не значит, что нейтральная страна должна действовать против своих интересов. Перемены глобальны.

«Когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами. Когда международные отношения вступили в эпоху глобальных, коренных изменений. Когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты. И этот естественный процесс носит необратимый характер. Появляются новые мощные центры экономического роста, финансового и политического влияния, прежде всего здесь на Глобальном Востоке, на Глобальном Юге в целом», — заявил Владимир Путин.

Теперь и Ашхабад — один из центров, что приближает многополярный мир. Приехали сразу несколько президентов и других высокопоставленных лиц Глобального Юга. Путин здесь же «на ногах» поговорил с председателем Великого национального собрания Турции. И встретился с председателем верхней палаты Туркменистана — Гурбагулы Бердымухамедовым, отцом нынешнего президента.