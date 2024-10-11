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Узнайте, какие яйца являются самыми калорийными, а какие самыми полезными. Ив какой стране живут долгожители, которые просто обожают их есть?

Во вторую пятница октября во многих странах нашей планеты традиционно отмечают Всемирный день яйца. Как появился этот необычный праздник, что принято делать в этот день, а также как приготовить из яиц простые, но очень вкусные блюда — читайте в материале 5-tv.ru.

История Всемирного дня яйца

В 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия (International Egg Commission) объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для празднования Дня яйца, и многие страны, особенно производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею отмечать праздник яйца.

Этот праздник призван популяризировать здоровый образ жизни, а также развеять мифы, которыми в последнее время оброс этот полезный продукт. Достаточно сказать о том, что наибольшее количество яиц на душу населения приходится на Японию — страну, где проживает самое большое в мире количество долгожителей.

Традиции Всемирного дня яйца

Традиционно в этот день энтузиастами праздника проводятся различные мероприятия, которые каждый год посвящены определенной теме, — семейные конкурсы на тему яиц (лучший рисунок, лучший рецепт, и т. д.), лекции и семинары на тему пользы и правильного употребления данного продукта, акции и флешмобы. А некоторые заведения общепита даже готовят к этому дню специальное меню, удивляя посетителей разнообразием блюд из яиц.

В наш век современных технологий появилась и такая традиция — последователи Всемирного дня яйца в этот праздник публикуют посты с хэштегом #WorldEggDay, прикрепляя к нему различные рецепты, видеоролики.

Интересные факты о Всемирном дне яйца

Самые крупные яйца в мире сносит африканский страус — их вес достигает одного килограмма, а длина — 20 сантиметров;

При этом яйца страуса считаются самыми низкокалорийными, а вот яйца уток — самыми жирными и питательными;

Яйца могут быть не только белыми или желтыми, а также красными, синими или зелеными — зависит от того, чем кормят птиц;

Наиболее полезны для здоровья не куриные, а перепелиные яйца, поскольку в них больше фосфора, калия и железа, а жира и холестерина — меньше;

Согласно статистическим данным, один россиянин, в среднем, ежегодно съедает 260 яиц;

Считается, что яйца не любят жители Гренландии, Египта и Конго;

Яйца используют не только в питании, но и в медицине: белки куриных яиц помогают при язве желудка, желтком смазывают ожоги, а косметологи рекомендуют использовать яйца в качестве масок для лица и волос.

Простые и вкусные рецепты из яиц

Яйца по-турецки (Чилбир)

Ингредиенты (на две порции):

Яйца — двк штуки;

Греческий йогурт — 150 граммов;

Чеснок — один зубчик;

Свежая мята — две веточки;

Оливковое масло — две столовые ложки;

Молотая ложка — одна чайная ложка;

Молотый острый перец — щепотка (или по вкусу);

Уксус 9% — одна столовая ложка;

Хлеб/пита — четыре кусочка;

Соль — по вкусу.

Рецепт:

Сперва приготовим перечное масло. В небольшой кастрюльке или сотейнике немного подогреваем оливковое масло (до 90 градусов). Добавляем в масло паприку и перец, перемешиваем, снимаем с огня и даем настояться пять-семь минут;

Измельчаем чеснок, мелко нарезаем мяту. В миске смешиваем йогурт, остывшее перечное масло, чеснок и мяту. Солим по вкусу. Важно: йогурт должен быть холодным;

Готовим яйца пашот. В небольшую кружку или мисочку аккуратно разбиваем яйцо, чтобы не повредить желток. В сотейник наливаем пол-литра воды, добавляем соль и уксус. Нагреваем воду в сотейнике до появления первых маленьких пузырьков и убавляем огонь. Ложкой делаем воронку в воде и аккуратно выливаем яйцо из кружки, чтобы край кружки касался поверхности воды. Варим яйцо три минуты, вынимаем шумовкой и перекладываем в миску с холодным йогуртом, чтобы остановить процесс приготовления яйца;

Повторяем те же шаги со вторым яйцом. Хлеб или питу нарезаем на кусочки и подсушиваем на разогретой сковороде. Посыпаем готовое блюдо паприкой и нарезанной мятой и подаем с хрустящим хлебом.

Скандинавский завтрак

Ингридиенты (на одну порцию):

Авокадо — одна штука;

Яичный желток — две штуки;

Слабосоленый лосось — 50 граммов;

Соус песто — одна столовая ложка;

Соль — по вкусу.

Рецепт:

Разрезаем авокадо пополам, не очищая от кожуры. Аккуратно вытаскиваем косточку. Вынимаем немного мякоти, буквально пол столовой ложки из каждой половинки. Далее все шаги проделываем с обеими половинками;

Промазываем углубление авокадо соусом песто. Выкладываем ломтик лосося;

Желтки отделяем от белков. В углубление сверху лосося аккуратно перемещаем желток;

Солим и перчим по вкусу. Разогреваем духовку до 180 градусов, застилаем противень пергаментом и выкладываем на него начиненные половинки авокадо. Запекаем 15-20 минут до готовности. Подаем, украсив зеленью.

Шакшука

Ингридиенты (на четыре порции):

Яйца — восемь штук;

Консервированные рубленые помидоры — 500 граммов;

Сладкий красный перец — одна штука;

Острый красный перец чили — одна штука;

Луковица — одна штука;

Зубчик чеснока — две штуки;

Веточки петрушки — шесть-восемь штук;

Томатное пюре — одна столовая ложка;

Копченая паприка — две чайные ложки;

Хлопья чили — одна чайная ложка;

Оливковое масло — две столовые ложки;

Соус тахини;

Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу.

Рецепт:

Подготовьте ингредиенты шакшуки. Очистите лук и чеснок, мелко нарежьте. У сладкого и острого перца удалите семена и перегородки. Сладкий перец нарежьте средними кубиками, острый перец измельчите;

Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте лук с чесноком до мягкости, пять минут. Добавьте сладкий перец и чили, готовьте пять-семь минут. Положите в сковороду копченую паприку, хлопья чили и томатное пюре, жарьте, помешивая, две минуты;

Затем добавьте консервированные помидоры, доведите до кипения и готовьте при слабом кипении 20–25 мин. Соус для шакшуки должен загустеть. Посолите и поперчите по вкусу;

Кулинарной лопаткой или ложкой сделайте углубления в томатной массе на сковороде. Аккуратно разбейте в них все яйца. Готовьте на слабом огне, пока белок не схватится;

Нарежьте петрушку и посыпьте ею шакшуку. Можно сбрызнуть яичницу оливковым маслом. Подавайте с соусом тахини, маслинами, а также теплой питой или халой.

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