Роль сердцееда как проклятье: виражи судьбы главного красавчика «Не родись красивой» Антипенко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

В реальной жизни актер сильно отличался от тех, кого играл в кино.

В далеком 2005-м персонаж Григория Антипенко из «Не родись красивой» приковывал внимание миллионов зрительниц. Каждая вторая поклонница проекта мечтала, что Андрей Жданов воссоединится с «дурнушкой», роль которой исполняла Нелли Уварова. Мало кто знал, что в реальности Антипенко строил отношения не с «экранной Катей», а со второй «секретаршей» — Юлией Такшиной.

«Экранные коллеги» успели пожениться, стать родителями и предпринять по несколько попыток закрепиться в российском кинематографе, но тщетно. Роль соблазнительного красавчика стала клеймом для Антипенко: долгие годы образ строгого шефа буквально вставлял актеру палки в колеса — режиссеры сыпали отказами, воспринимая актера исключительно как Жданова.

Как сложились карьера и личная жизнь красавчика-актера и почему Антипенко теперь отказывается от ролей в отечественном кино — в материале 5-tv.ru,

От химика до актера

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Обаятельный шатен с малых лет рос в семье, близкой к киноиндустрии. Отец артиста многие годы проработал инженером-технологом «Мосфильма», но сам Григорий не сразу решил связать себя с кино. Образование актер решился получать в медицине, а окончив профильный вуз, успел несколько лет поработать фармацевтом.

Прошло время, и Антипенко осознал, что совсем не хотел бы связывать себя с лекарствами и решил пробовать себя в юриспруденции, а затем и в бухгалтерском деле, но две последующие попытки также ни к чему не привели.

К миру театра Антипенко приобщился и вовсе случайно: как-то после очередной подработки поздно возвращавшегося домой с работы артиста избили хулиганы. В знаки судьбы Григорий верил, а тот случай наглядно дал будущему актеру понять, что он движется в неверном направлении.

В 22 года Антипенко устроился в «Сатирикон» монтировщиком сцены, и, вдоволь насмотревшись на внутреннюю кухню театра, осознал, что больше не хочет размениваться по мелочам. По ночам Антипенко штудировал книги по киноискусству, днем заочно проходил подготовительные курсы на поступление в «Щукинское» училище.

Свои первые роли Григорий Антипенко получил в сериалах «Кодекс чести» и «Цвет нации». Затем был прорыв — яркая, харизматичная внешность Григория обеспечила ему роль антагониста в сериале «Талисман любви». Карьера медленно, но верно шла в гору: в какой-то момент Антипенко подумалось, что свои самые яркие роли он уже воплотил, но самая звездная роль, ставшая, по его собственному признанию, проклятьем, ждала его еще впереди.

Былой триумф не шел ни в какое сравнение с успехом сериала «Не родись красивой». Неоднозначные поступки Жданова и его любовный треугольник будоражил каждого второго зрителя.

Страсти за кадром

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Реальная личная жизнь Антипенко отличалась от образа полярно. Женатый актер очень быстро проникся природным обаянием коллеги по цеху, актрисы Юлии Такшиной. Поговаривали, что именно жгучая брюнетка разрушила первый брак избранника.

Правда, у супруги актера была своя версия случившегося: по ее словам, брак распался еще в момент, когда Антипенко получил диплом о высшем образовании. Прощались бывшие влюбленные, не тая друг на друга обиды.

«Я училась в полиграфическом вузе и пошла в театральную студию, где мы с Гришей и познакомились. Занималась там, чтобы уверенней стать, об актерстве не мечтала, — делилась Елена. — Гриша только поступил в Щукинское училище, когда в 1999 году я родила нашего сына Сашу. А к моменту получения диплома мы были уже в разводе. Но остались друзьями. Не получилось тогда наш брак спасти, но уже столько лет прошло, и поздно думать об этом».

Звездные романы

Антипенко никогда не скрывал, что предпочитает максимально закрытый образ жизни. Даже о романе с Такшиной сценаристы и режиссеры сериала случайно узнали уже после окончания проекта.

Долго скрывать любовные отношения бы все равно не получилось, ведь в 2007-м Юлия родила от Антипенко сына, которого назвали Иваном. Еще через два года на свет в паре появился еще один наследник. Мальчика решили назвать Федором.

Впрочем, ни влюбленность, ни рождение детей так и не подтолкнуло актера сделать брюнетке предложения.

«Женитьба — это не цель любых отношений. Все браки совершаются на небесах, и об этом надо помнить. Если вдруг возникнет потребность поставить штамп в паспорте, то почему бы и нет? Сейчас такой потребности нет, нас и так все устраивает», — пояснял актер.

Такшина вспоминала о тех событиях в несколько ином ключе.

«Помню, когда забеременела, Гриша сказал: „Надо пожениться!“ Я ответила: „Нужно, а когда?“ И разговор на этом закончился, — отмечала артистка. — Все было как бы между делом, а ведь это очень важная составляющая».

Спустя шесть лет идеальные, на первый взгляд, отношения распались: по уверениям самого актера, он так и не смог смириться, что кто-то, даже если это любимая женщина и дети, будет ограничивать его свободу.

Роль сердцееда как проклятье

Сразу после расставания с брюнеткой Антипенко поступил в высшую школу режиссуры, надеясь, что навыки помогут ему вырасти профессионально. В театре красавчик-актер был нарасхват, а вот в кино режиссеры не спешили приглашать артиста. Всем и каждому в Антипенко виделся образ Жданова, из-за чего на актере появилось клеймо «исполнитель одной роли».

Свое исчезновение в кинематографе Антипенко объясняет просто: в последнее время из публичного поля совсем исчезли приличные сценарии. За все подряд он браться не хочет, а на реально достойные проекты его всерьез никто не воспринимает.

«Просто мне в последнее время не предлагали, на мой взгляд, достойных ролей. Я до сих пор считаю, что мы вернулись в каменный век кинематографа и всему учимся заново… У нас российское кино — за редким исключением — все такое однокрасочное, бессмысленное и бесталанное», — признался он.

Арнтгольц вскружила голову

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Прежде, чем женится вновь, какое-то время Антипенко крутил шашни с коллегой по цеху, актрисой Татьяной Арнтгольц. Впервые артисты сблизились на репетициях спектакля «Двое на качелях»: обаятельный исполнитель ролей, поговаривали, даже провожал Татьяну до дома, а спустя несколько месяцев поселился в ее квартире в центре Москвы.

«Для кого-то секрет, что Арнтгольц и Антипенко вместе? Они и жилье уже в Хорватии решили покупать. Туда Такшина каждое лето детей вывозит. Гриша с Таней решили, что удобнее иметь свое, чем вкладывать в аренду. На двоих у пары четверо детей — три мальчишки у Григория и Танина девочка. Антипенко, знаю, дочку очень хочет. Не сомневаюсь, что скоро мы услышим приятную новость», — откровенничали коллеги актеров.

Закончился роман так же быстро, как и начался. Что стало причиной расставания, неизвестно до сих пор. Дружбу бывшим партнерам сохранить удалось: Арнтгольц позже вышла замуж за Марка Богатырева, Антипенко тоже женился, но имя своей избранницы упрямо скрывает.

В 2023-м, по слухам, у красавчика-артиста на свет появился и пятый ребенок Фома. О прибавлении в семействе бывшего избранника знала первая супруга, Елена, но распространяться об этом все же не захотела.

«Жены бывшего мужа меня не интересуют, у меня самой яркая жизнь. Я видела его последнюю супругу, порадовалась за него. Наконец нашел свою единственную и ту самую, дай Бог, на всю жизнь. О последней семье Гриша запрещает говорить. Это его право», — резюмировала она. С тех пор с журналистами женщина больше не общалась.