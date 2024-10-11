«Количество просто дикое»: на зубных щетках найдены неизвестные науке вирусы

Фото: www.globallookpress.com/Janus

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В США провели исследование, результаты которого очень удивили ученых.

На зубных щетках и душевых лейках обнаружили 600 неизвестных науке вирусов. Исследование проводили американские ученые, его результаты опубликованы в научном журнале Frontiers in Microbiomes (FIMB).

В ходе эксперимента были собраны образцы насадок для душа и щетинок зубных щеток из жилых домов по всей территории США.

«Количество вирусов, которые мы нашли, просто дикое. Мы обнаружили много вирусов, о которых знаем очень мало, и много таких, которые мы никогда раньше не видели», — отметила руководитель научной работы Эрика Хартманн.

В итоге ученые открыли более шести сотен новых микроорганизмов. Среди них преобладали бактериофаги или фаги, не представляющие угрозу для здоровья человека. Некоторые даже могут быть полезны в борьбе с патогенными бактериями, например, вызывающими туберкулез и проказу.

Однако Хартманн порекомендовала регулярно чистить насадку для душа уксусом или мылом, а также как можно чаще менять зубные щетки.

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