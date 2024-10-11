Ярко-розовое небо: на юге России наблюдали северное сияние

На юге России и в Ленинградской области наблюдали северное сияние

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Причиной буйства красок стала мощная магнитная буря.

Жители России делятся невероятно красивыми кадрами полярного сияния. Редкое явление наблюдали на Урале и в центральной части России.

Например, в Курской, Орловской и Тульской областях. Кадры сделали и в окрестностях Петербурга. Небо над Ленобластью озарили ярко-зеленые и розовые цвета.

Причиной такого буйства красок стала магнитная буря. На Земле в последнее время они происходят регулярно. Однако минувшей ночью шторм был особенно мощным. Ему присвоили четвертую категорию из пяти, что считается очень сильной магнитной бурей. Сейчас она, к радости метеозависимых, уже ослабла. Но полностью угаснет только в выходные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как легче перенести сильную магнитную бурю.